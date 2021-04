Agresti: “La Superlega distruggerebbe il calcio. Arsenal-Juve non varrebbe mai quanto una partita con la Fiorentina”

Commento duro da parte di Stefano Agresti su Calciomercato.com in merito alla folle idea di costituzione di una Superlega con i top club europei: “La Superlega non tiene conto della storia, della tradizione, dell’amore. I tifosi adorano il calcio, nei principali paesi europei, perché vive di sentimenti radicati nel passato, ereditati dai genitori e dai nonni, alimentati dal confronto quotidiano con chi ti sta attorno. L’orgoglio degli juventini è vincere lo scudetto battendo l’Inter, acerrima rivale, ma la loro soddisfazione è anche piegare chi non la sopporta: i torinisti, i fiorentini, i napoletani, i romanisti. E per questi ultimi ogni partita contro la Juve è un evento, un successo vale una stagione e questo crea un’atmosfera speciale attorno a ogni sfida.

È questo che dà un senso al calcio. Arsenal-Juve non varrà mai Napoli-Juve, ma nemmeno Fiorentina-Juve. Non se la partita contro i londinesi la si gioca ogni settimana; quando è una semifinale di Champions, allora sì che conta, ma quanto potrebbero scaldarsi i tifosi bianconeri affrontando una volta il Chelsea, una il Tottenham e una l’Atletico? Dov’è la rivalità, dov’è la storia?

La Superlega scimmiotta la Nba e lo sport americano, ma questa è la vecchia Europa, non siamo negli States. In questo modo si distrugge il calcio così come lo conosciamo…”.