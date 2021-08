L’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi, intervistato dal Brivido Sportivo ha parlato della nuova Fiorentina di Italiano: “E’ troppo presto per capire che Fiorentina sarà. Italiano ha fatto bene nelle sue precedenti esperienze, perciò penso possa essere l’elemento in grado di far girare la Fiorentina dopo annate deludenti. Il nuovo mister dovrà essere bravo a far rendere di più tutti quei calciatori che nell’ultimo periodo hanno reso meno”.