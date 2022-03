Agroppi: “Pensate a che squadra sarebbe stata, se la Fiorentina avesse tenuto i calciatori venduti alla Juventus. Adesso ai viola manca un attaccante”

Intervenuto in diretta a Teletruria, l’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi ha parlato del momento viola: “La Fiorentina può farcela per la lotta all’Europa. E’ in una posizione buona, ma ha da recriminare su molte partite, ad esempio quella con l’Empoli. C’è qualche calciatore bravo, ma manca l’attaccante”.

Poi ha proseguito: “Pensate se avessero tenuto Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, avrebbero avuto uno squadrone. I viola stanno facendo bene, anche se non hanno più punte valide. La Fiorentina di quest’anno non è una grande squadra, ma non è nemmeno una squadra mediocre”.