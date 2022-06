Agustin Alvarez arriva in Italia. Ad un passo dalla Fiorentina, l’uruguaiano sceglie il Sassuolo: “Sono pronto e motivato, scelta giusta per crescere”

Agustin Alvarez è sbarcato in Italia, precisamente a Milano. Il centravanti uruguagio è pronto a dare il via alla sua nuova avventura al Sassuolo. Ad un passo dalla Fiorentina lo scorso gennaio, l’attaccante classe 2001 ex Penarol svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni per poi firmare il contratto col club neroverde. Ai microfoni di Sky il giovane attaccante ha dichiarato: “Sono pronto e motivato, ho scelto il Sassuolo perché credo sia la squadra giusta per crescere”.