Ahi Mourinho, la Uefa apre un procedimento disciplinare per gli insulti a Taylor. Il tecnico giallorosso rischia una maxi squalifica

Adesso è ufficiale. L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di José Mourinho per l’utilizzo di linguaggio offensivo e di insulti nei confronti di un ufficiale di gara. Nel caso specifico di Anthony Taylor, l’arbitro della finale di mercoledì sera di Europa League tra Siviglia e Roma. Il tecnico rischia una squalifica pesantissima.

A fine partita, infatti, il tecnico giallorosso aveva usato questi termini nei confronti del fischietto inglese: “Sembrava spagnolo, non si è neanche vergognato quando ha dato il rigore poi tolto al Var. Speriamo che il prossimo anno faccia la Champions, così le sue cagate le farà tutte lì“. Mou, poi, aveva insistito anche nel garage del tunnel della Puskas Arena, quando all’arrivo della terna arbitrale al pullman che l’avrebbe dovuta portare via, si rivolgeva in inglese a Taylor: “Sei un fottuta disgrazia“. Per poi aggiungere: “Non provate neanche vergogna sulle vostre facce. Complimenti, anche al Var. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu no”, riferito al penalty prima dato e poi tolto per un presunto fallo di Ibanez su Ocampos.