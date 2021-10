Ai procuratori di Vlahovic non piace la strategia della Fiorentina: Si va al muro contro muro. La pista tedesca per il giocatore, mentre la Juventus non può arrivare alle richieste di Commisso

Il rapporto tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic si sta deteriorando ulteriormente. Gli ultimi avvenimenti, si legge su La Gazzetta dello Sport hanno intorbidito ancor di più le acque. Ai soci serbi di Ristic sta piacendo poco la strategia della società, scrive la rosea, e ciò impedisce che si possa individuare in tempi brevi un percorso condiviso. In pratica l’entourage del giocatore va per conto proprio: senza rinnovare e senza dare peso agli ultimatum. Un autentico muro contro muro.

Per quanto riguarda le possibili destinazioni per il giocatore sta prendendo piede la pista tedesca. Una pista della quale Fiorentinanews.com aveva già parlato nell’aprile scorso, con il Borussia Dortmund in primo piano e il Bayern di Monaco pronto ad intervenire. Nel primo caso c’è un Haaland che deve essere rimpiazzato, mentre nel secondo si sta pianificando la successione a Lewandowski che è fortissimo ma che non è eterno e ha già compiuto 33 anni.

La Juventus è interessata al centravanti, ma non può assecondare le richieste prospettate dagli uomini di Commisso: 80-90 milioni per il cartellino. Attenzione semmai, tra le altre, al Tottenham o al Newcastle degli Arabi.