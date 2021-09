“Aiutateci facendo Tramvia e il parcheggio” l’appello di Commisso. Ma per la prima opera ci sarà da attendere ancora, mentre per la seconda…

I lavori per la realizzazione del centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park, stanno andando avanti a Bagno a Ripoli e si parla di un’inaugurazione prevista per il Natale 2022.

Nel frattempo ieri è arrivato un appello del presidente viola, Rocco Commisso, che avete potuto leggere su Fiorentinanews.com. Il numero uno viola ha chiesto che anche le istituzioni si adoperino per realizzare due opere che serviranno anche per chi dovrà usufruire del centro sportivo.

“Chiedo ai politici di aiutarci, facendo la tramvia e i parcheggi intorno a quest’opera, tutti interventi che ci avevano promesso”, questo è quello che ha detto il proprietario del club gigliato.

Ma sulla prima opera, pensare che ci sarà in tempi brevi è semplicemente utopico. Viola Park sarà il capolinea della futura linea tranviaria che partirà da Piazza della Libertà a Firenze (la 3.2.1): un tracciato di 7,2 chilometri e che avrà un costo di oltre 300 milioni. Ma Palazzo Vecchio stima la fine dei lavori nel dicembre 2025.

Più facile pensare che possa essere realizzato presto il parcheggio scambiatore di circa 400 posti lungo via Pian di Ripoli e che servirà per genitori e tifosi che vorranno venire all’interno della struttura per seguire le partite delle donne e delle giovanili viola.