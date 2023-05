“Al Basilea potrebbe venire il braccino corto e la Fiorentina deve approfittarne. Non subire gol sarà fondamentale”

Antonio Manicone, ex vice di Petkovic sulla panchina della Nazionale svizzera, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non mi aspettavo che la Fiorentina perdesse in casa con il Basilea, però i conti si fanno alla fine. I viola hanno tutte le carte in regola per ribaltare la situazione e andare in finale, anzi sono sicuro che ce la faranno. Per gli svizzeri non sarà facile gestire la vittoria, a volte in questi casi ti viene il braccino corto”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve approfittare di questo aspetto, reggere l’urto iniziale e avere la convinzione di potercela fare. Sarà importante non scoprirsi perché il Basilea ha molti contropiedisti e prendere gol sarebbe terribile, mentre sul fronte offensivo bisognerà concretizzare al massimo le occasioni create”.