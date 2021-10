Al Franchi arriva un Napoli ferito e agguerrito. Spalletti il toscano esalta la viola e Italiano

Il Napoli arriva ad affrontare una Fiorentina galvanizzata, dopo un’inattesa sconfitta contro lo Spartak Mosca che ha un po’destabilizzato l’ambiente azzurro.

Sulla panchina il tecnico Luciano Spalletti ha suonato la carica in conferenza stampa, riconoscendo il valore dei viola. Proprio lui, Fiorentino di Certaldo, che conosce bene l’ambiente viola, alla domanda sulla partita e sugli avversari ha affermato che la Fiorentina non è una sorpresa, è una grande squadra con forte tradizione calcistica che negli ultimi anni non ha reso quanto avrebbe dovuto, sottolineando l’ottimo lavoro svolto, a suo dire, dal tecnico Vincenzo Italiano sin qui.

Una sfida che vede affrontarsi due allenatori con storie ed esperienze diverse, ma accomunati dalla vivacità di gioco e dalla continuità di risultati che stanno attribuendo alle loro squadre. Chi la spunterà?