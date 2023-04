Al Franchi con i cantieri, c’è fiducia: “Dialogo avviato con la Fiorentina, convinti di trovare una buona soluzione”

Tifosi della Fiorentina allo stadio Franchi anche durante i cantieri. Dopo le proteste, sacrosante, per un possibile trasloco addirittura biennale, si riapre questo scenario.

Sono state passate in rassegna diverse ipotesi, dal vicino stadio Castellani di Empoli a soluzioni più distanti come Modena, Reggio Emilia, Cesena e La Spezia. Ora però il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha cercato di smorzare i toni.

“Stiamo lavorando con grande serietà, pazienza e discrezione sugli aspetti più importanti come quello della individuazione della soluzione per far giocare la Fiorentina allo stadio Franchi durante i lavori” ha detto il primo cittadino. E in questo percorso il dialogo con il club viola è aperto: “Come già detto da Joe Barone, c’è una collaborazione molto intensa e siamo al lavoro perché siamo fiduciosi di trovare una buona soluzione”.