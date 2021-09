Al Franchi torna l’entusiasmo: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la partita contro l’Inter

A Radio Toscana il responsabile della biglietteria viola Ivan Affibbiato ha dato gli ultimi dati sulla partita che si giocherà tra sei giorni all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Inter. A stamattina i tagliandi venduti, considerando che fino a domani la vendita è ancora in fase di prelazione, sono stati circa 7mila. Contro il Torino le presenze sugli spalti erano state 12600, ma la previsione per il match in programma martedì alle 20.45 è più alta. Lo stadio di Firenze, con le nuove disposizioni anti-Covid, può ospitare circa 16500 persone.