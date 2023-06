Al Franchi verrà aperto anche il settore ospiti: nuovi biglietti in vendita per vedere la finale di Conference League

Altri tifosi potranno andare al Franchi per assistere alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, oltre a Tribuna, Curva Fiesole e Maratona verrà aperto anche il settore ospiti.

Di conseguenza verranno messi in vendita nuovi biglietti, sempre al prezzo simbolico di 5 euro. Chi non aveva fatto in tempo ad acquistare i tickets per gli altri settori, letteralmente polverizzati, potrà dunque riprovarci e presenziare nel settore ospiti per vedere la partita al maxi schermo.