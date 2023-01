Al giro di boa la Fiorentina è nettamente dietro allo scorso anno. E ora la stagione…

La lotta all’Europa è rimasta incredibilmente aperta con la penalizzazione alla Juventus, ma se la Fiorentina doveva dare un segnale per provarci, questo non è arrivato. Dopo il ko casalingo contro il Torino, la squadra di Italiano ha terminato il girone d’andata con 9 punti in meno e ben 13 gol in meno segnati.

Uno score passivo pesante, che dimostra come la squadra viola sia ben lontana dal ritmo tenuto lo scorso anno. A dicembre 2021, al giro di boa, la classifica diceva 7° posto, ora la casella è la 9a, ma con tante squadre che ancora devono giocare e possono mettere la freccia.

Un segnale che preoccupa anche in vista della Coppa Italia, dove la Fiorentina affronterà proprio il Torino al Franchi. Sarà il rematch a di ieri sera, ma speriamo dal risultato sia completamente opposto. Uscire anche dalla Coppa Italia, vorrebbe dire ricevere una botta non particolarmente piacevole. E siamo solo a metà stagione. Lo evidenzia il Corriere dello Sport – Stadio.