Al primo posto nella lista dei desideri del Barcellona non c’è Amrabat, ma i problemi finanziari dei blaugrana lasciano il giocatore viola in pole per il prossimo mercato

Il portale spagnolo Relevo torna sulla situazione relativa al calciomercato del Barcellona, dove tra i nomi più caldi c’è il marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il nome in uscita è quello di Sergio Busquets e la dirigenza blaugrana è alla ricerca di un sostituto. Il preferito, tuttavia, non era il giocatore della Fiorentina, ma Martín Zubimendi della Real Sociedad. Lo spagnolo conosce già il calcio de La Liga e ha 24 anni, un perfetto prospetto per il futuro.

La clausola di rescissione però ammonta a 60 milioni di euro e i problemi finanziari del Barcellona bloccano al momento un trasferimento del genere. Per questo in pole rimane Amrabat. Il Barça segue anche Rubén Neves (Wolves) e N’Golo Kanté (Chelsea).