“Al procuratore di Vlahovic non interessa nulla del giocatore. Finirà che la gente potrebbe fischiare il serbo, non è una bella situazione”

A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole sulla vicenda dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Il suo procuratore lo vuole portare via. Commisso è giusto che prenda le decisioni che servono. Se vogliono andare via che portino gli 80 milioni cash a giugno. Bisogna fare attenzione la prossima volta a chi i giocatori sono legati. Devi lasciarti un asso nella manica per poter gestire la situazione”.

E ancora: “Finirà che Vlahovic potrebbe essere fischiato e non è bello. Non c’è il rischio che venga minato il clima nello spogliatoio finché dà il 100% in campo. Certi personaggi stanno rovinando il calcio. Alcuni procuratori pensano solo al loro equilibrio economico, non gli interessa né del giocatore né della società. Però se il giocatore si impunta il procuratore sta alla decisione del ragazzo. Non credo che Vlahovic rimarrà in Italia”.