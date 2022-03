Alberto Basile a FN: “Avevamo chiesto un Consiglio aperto per poter parlare con i cittadini del restyling del ‘Franchi’ ma non ci è stato permesso. Va chiarito se alla Fiorentina verrà affidata la completa gestione dello stadio oppure soltanto la parte sportiva”

Il progetto vincitore per il restyling dell’Artemio Franchi presentato nelle scorse settimane prevede anche la riqualificazione dell’intera area di Campo Di Marte, sia a livello urbanistico, strutturale e di viabilità.

Alberto Basile, Consigliere circoscrizionale di Quartiere 2 della Lega, espone in esclusiva a Fiorentinanews.com i suoi dubbi e perplessità sull’opera di riprogettazione dello stadio della Fiorentina e quella che potrà essere la sua gestione da parte del club viola.

Sig. Basile, lei da Consigliere del Quartiere 2 ha seguito da vicino la vicenda stadio. Si aspettava la scelta di questo progetto?

“Premetto che la soluzione di restyling può piacere o meno, ma dipende più che altro da valutazioni soggettive che dal punto di vista della politica c’entrano poco. Personalmente come tecnico forse l’avrei fatto in un altro modo, ma sostanzialmente va visto l’intervento per quello che produce, ovvero il recupero di un pezzo importante di Firenze. Anche perché se fosse andata diversamente poi l’impianto sarebbe stato abbandonato e lasciato a sé stante. Ripeto, non c’è un progetto più bello e uno più brutto, quello che è stato scelto rappresenta una soluzione che poi naturalmente andrà vista con il tempo, ancora non siamo a nulla. Dovrà passare per i canali urbanistici della Sovrintendenza, quindi il percorso è ancora percorso molto lungo.

L’unico aspetto che rimane per ora poco chiaro e su cui la maggioranza ha mantenuto massimo riserbo è quello della parte commerciale. Come sappiamo i fondi europei copriranno tra i 90-95 milioni, ma i restanti dovranno essere aggiunti dagli sponsor che, oltre a Banca Cr Firenze, andranno trovati”.

Quali sono gli altri aspetti secondo lei ancora da delucidare?

“Va chiarito prima di tutto se il presidente della Fiorentina Rocco Commisso gestirà lo stadio per intero o dovrà gestirne soltanto la parte sportiva, quindi anche per il discorso futuri investimenti. Su questo, da grande uomo di business quale è, dovrà sicuramente fare le sue scelte. Da quello che vedo anche io come consigliere del Quartiere 2, abbiamo più volte chiesto un consiglio aperto per poter parlare con cittadini, affinché ognuno potesse dire la sua. Non che è la politica deve dettare le regole, devono essere cittadini. Tutto si correla strettamente a tramvia e parcheggi per chi abita nel quartiere. Avverrà una rivoluzione urbanistica in tutta la zona del Campo Di Marte. Per questi motivi chiedevamo un consiglio aperto. Evidentemente non c’è stata però intenzione di discuterne con i cittadini. A mio avviso devono esprimere il loro parere, poi l’amministrazione trae le sue conclusioni. Come opposizione cerchiamo sempre e ovunque sia di dire la nostra dopo aver raccolto quelle che sono le richieste dei cittadini su consigli, criticità, suggerimenti e richieste delle singole persone”.

Che parere ha sulla riqualificazione del quartiere di Campo di Marte e a livello urbanistico prevista dal progetto?

“Non dico che si poteva fare di più, ma meglio o diversamente si. Prendo ad esempio il discorso tramvia, e lo dico anche se ormai purtroppo non si può fare niente. Sarebbe oltremodo stupido mettere i bastoni fra le ruote in questa fase. Ci hanno assicurato che gli alberi intorno allo stadio non verranno tagliati, ma la vedo difficile senza installare due linee di tramvia. Si parla poi di questo parcheggio sulla zona in disuso delle ferrovie, però, la tranvia porterà totale un totale ridimensionamento di tutto il Quartiere. In occasione di eventi sportivi, sia in entrata che in uscita la tranvia dovrà chiaramente avere la precedenza sul restante traffico per assicurare un adeguato numero di trasporti,. Sicuramente questo andrà a ripercuotersi sulla viabilità ordinaria.

Il restyling dovrebbe coinvolgere anche alcune assi importanti della viabilità come Via Edmondo De Amicis e Via Lungo L’Affrico, e lì mi metto nei panni dell’amministrazione perché c’è da scegliere se tagliare tutti i pini che hanno causato il dissestamento di marciapiedi e strade. Ripeto, per trovare una soluzione è sempre meglio consultarsi con tutti. Va comunque precisato che ancora agli atti ancora non c’è niente. Andrà visto come verranno affrontati i vari passaggi. Ci teniamo, come i cittadini, a sapere tutto prima, perché poi in fase di progettazione non si può tornare indietro”.

Quali sono secondo lei i benefici principali che la Fiorentina può ottenere dalla realizzazione di questo progetto?

“Bisogna fare una riflessione. Di fatto avevamo una società che avrebbe affrontato il costo del nuovo stadio da sola. Sono poi del parere che buona parte dei fondi potevamo destinarli anche ad altre attività e non farli gravare sull’amministrazione pubblica. Ribadisco che comunque bisognerà capire se alla Fiorentina verrà affidata la completa gestione dello stadio oppure soltanto la parte sportiva. Il valore aggiunto è tutto lì, e Commisso investirà chiaramente se avrà le adeguate risorse. Una società di calcio è una società a tutti gli effetti. Ci sono bilanci e ci devono essere profitti e risultati sportivi, tra i quali accontentare i tifosi e riuscire ad avere sempre a disposizione i giocatori migliori. Appena ci sarà più chiarezza su come verrà gestito tutto il complesso probabilmente ci faremo un’idea più chiara e potremo avere delle previsioni più precise”.