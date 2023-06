Alberto, il predestinato: Aquilani si porta a Pisa tutto il carico d’esperienza e i trofei viola

Era nell’aria il grande salto ed è arrivato, se pur con l’amaro in bocca di un ciclo a cui è mancato solo l’acuto finale. Quello della finale per l’appunto, con in palio lo Scudetto Primavera. Alberto Aquilani è pronto a lanciarsi nel calcio dei grandi anche come allenatore dopo 3 anni di grande apprendistato in viola, con ben 5 trofei conquistati e un carico di esperienza importante. Di lui scrive La Gazzetta dello Sport che anche da tecnico è sempre stato considerato un predestinato e ora il suo obiettivo diventerà quello di raggiungere i play-off (e magari la Serie A) con il Pisa, per ritrovare anche la Fiorentina da avversario.