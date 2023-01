“Alcune big dovrebbero prendere esempio dall’Empoli. Corsi è un presidente che sa fare calcio, Accardi un grande direttore sportivo”

Vittorio Tosto, ex tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a TMW esprimendo la propria opinione in merito all’Empoli e alla sua dirigenza: “E’ una realtà in cui si lavora molto bene, la società sa fare calcio e credo dovrebbe essere presa da esempio anche dalle grandi piazze. Corsi è un presidente che gestisce il club da una vita e che sa creare calciatori. Accardi invece è un direttore sportivo cresciuto nell’Empoli, che adesso rappresenta uno dei migliori in Italia. Se fossi il presidente di una big lo prenderei subito”.