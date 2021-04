All-in, “contro tutto e tutti”. Iachini dixit

Iachini ha il cuore viola. Come Cesare. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non poteva tirarsi indietro per la nuova avventura viola. Non è nello stile di uomo che non si è mai spaventato a stare in prima linea. Iachini in questi giorni ha lavorato più con le parole che sul campo. Ha dovuto vestire i panni del tecnico-psicologo. Il suo primo obiettivo è stato quello di convincere Dusan Vlahovic che anche lui, come Prandelli, lo considera uno dei Duemila più forti del calcio mondiale. “Durante la mia gestione Vlahovic ha segnato 6 reti. Senza rigori. Sono felice di averlo ritrovato migliorato. Ma l’ho sempre inserito nella lista dei calciatori incedibili e quando incappò in una brutta partita a San Siro contro l’Inter il turno successivo lo riproposi titolare. Contro tutto e contro tutti”.