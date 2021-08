Alla fine Nehuen Perez in Italia ci arriva e affronterà la Fiorentina tra meno di un mese

Poteva essere una contropartita per arriva a Dusan Vlahovic da parte dell’Atletico Madrid, almeno nelle speranze dei Colchoneros: alla fine invece Nehuen Perez è diventato una carta per il mercato dell’Udinese. Il club friulano l’ha portato in Serie A prendendolo in prestito dal club madrileno e l’ha ufficializzato nella mattinata di oggi. Niente Fiorentina per il classe 2000 argentino dunque ma la possibilità di affrontarla quasi subito: tra meno di un mese la squadra di Italiano infatti farà visita proprio all’Udinese.