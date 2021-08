Alla fine Pjanic può tornare davvero in Italia, ma non alla Fiorentina. Allegri lo rivuole alla Juventus

Fino a una settimana fa il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic sembrava potesse essere un obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, che poi però è andata diretta su Lucas Torreira.

Sul giocatore bosniaco è piombata la Juventus in queste ore, con Allegri che lo rivorrebbe in bianconero per rinforzare una squadra apparsa parecchio appannata nella gara persa ieri contro l’Empoli.

Questa l’indiscrezione rilasciata da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Bisogna fare attenzione anche al possibile ritorno di Miralem Pjanic, in ogni caso la Juve può prendere un centrocampista. Max Allegri vuole un altro centrocampista, un giocatore alla Axel Witsel che è trattato in queste ore”.