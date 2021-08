Alla fine Ricci non rimarrà svincolato: l’ex giocatore di Italiano potrebbe approdare in una squadra di Serie B

Per un attimo si era pensato che Matteo Ricci potesse essere il nuovo regista della Fiorentina. Poi la società viola è andata su un profilo di tutt’altra esperienza, Lucas Torreira, mentre il centrocampista svincolato dallo Spezia rischiava di rimanere tale.

Ora però sembra essersi aperto uno spiraglio per Ricci, che come riporta Sky Sport è entrato nel mirino di Cagliari e Frosinone. Difficile la pista sarda, più fattibile quella che poterebbe l’ex giocatore di Italiano a giocare in Serie B.