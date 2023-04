Alla fine vince De Laurentiis: cambia la data del derby Napoli-Salernitana

Se negli ultimi giorni sembrava poter essere soltanto un’ipotesi remota, questo pomeriggio è arrivata la notizia che in molti si aspettavano: Napoli-Salernitana, inizialmente in programma per sabato alle ore 15, verrà giocata domenica con fischio d’inizio alle ore 15. A riportarlo è Il Mattino.it che ha spiegato come, a causa di problemi di ordine pubblico legati alla possibile festa scudetto dei tifosi partenopei.

Dopo essersi riunito in mattinata al Viminale il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha scelto di far slittare la partita al giorno successivo, subito dopo la decisiva sfida tra Inter e Lazio, che andrà in scena a San Siro alle ore 12.30. A risentirne del cambio anche il calendario del turno successivo: Contestualmente è stata posticipata a giovedì sera Udinese-Napoli, gara originariamente prevista per martedì alle 20.45.