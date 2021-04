“Alla Fiorentina basta Vlahovic per salvarsi. Adesso tocca alla società trattenerlo”

Antonello Cuccureddu, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Juventus in programma domenica, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“Sono convinto che la Fiorentina possa fare una gran bella partita. E’ un’ottima formazione, al di là della classifica. Contro la Juventus poi i giocatori viola ci mettono sempre qualcosa in più. Ora la Fiorentina sta piano piano risalendo, e il terzultimo posto chiama in causa tutte le squadre dal 12esimo posto in giù. Iachini ha un gruppo cui non manca nulla per salvarsi. Cosa non ha funzionato? Non me lo spiego, l’organico è da prime 10. Vlahovic mi piace tantissimo, la Fiorentina verrà fuori anche solo grazie a lui. Mercato? A Firenze ci sono dei valori, qualcosa bisogna cambiare ma certamente non Vlahovic. Sta alla società trattenerlo, io la vorrei vedere sempre al massimo”.