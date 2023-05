“Alla Fiorentina manca un regista puro, nessuno della rosa attuale può farlo. Coppa Italia o Conference League? Entrambe”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ciccio Esposito è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Alla Fiorentina manca un centrocampista, un regista puro. Amrabat è incontrista, gli altri si raggruppano tra i trequartisti o le mezzali da contorno. Quest’anno, però, è mancato un tassello nel reparto. Mandragora? No, sarebbe adattato anche lui. Chi gioca davanti alla difesa deve essere svelto e sveglio”.

Sulla sfida di domenica a Napoli: “La Fiorentina può fare risultato pieno al Maradona. Sicuramente, il Napoli non andrà in ritiro o non giocherà la partita della vita. La Viola, invece, può farcela e può fare una grande stagione, riportando un trofeo. Quale preferirei tra Coppa Italia e Conference League? Direi tutte e due, punterei a entrambe”.