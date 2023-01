Alla Fiorentina non basta il grande gol di Cabral per vincere la prima partita del nuovo anno contro il Monza

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Monza 1-1 (18′ Cabral, 61′ Carlos Augusto)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bianco (63′ Amrabat), Duncan; Ikoné, Barak (78′ Bonaventura), Saponara (63′ Kouame); Cabral.

90’+4 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia per 1-1 contro il Monza: apre le marcature per i viola Cabral al 18′, ma i brianzoli pareggiano al 61′ con il gol di Carlos Augusto. Nel secondo tempo la squadra gigliata è apparsa in calo rispetto alla prima frazione di gioco.

90’+2 Va al tiro-cross verso la porta Amrabat, la toglie dalla porta un difensore del Monza. Nel frattempo viene atterrato Jovic in area, ma per l’arbitro non c’è fallo.

90’+1 Ammonito Petagna per fallo su Amrabat.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ Ammonito Machin per fallo su Kouame.

86′ Fiorentina che prova a stazionare il più possibile in area del Monza, ma non stanno arrivando palloni giocabili dalle corsie esterne.

84′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Cabral e Duncan, vanno in campo Jovic e Castrovilli.

84′ Ammonito per Birindelli per comportamento irregolare.

81′ Cambio nel Monza: esce Ciurria, c’è Vignato.

80′ Azione prolungata della Fiorentina che porta Martinez Quarta a colpire di testa sottoporta, para Di Gregorio.

78′ Cambio per la Fiorentina: esce Barak, c’è Bonaventura.

77′ Kouame serve Cabral che si gira benissimo e cerca il tiro sul secondo palo, il pallone esce di pochissimo.

75′ Doppia occasione per il Monza! La difesa viola è immobile, Dani Mota va al tiro e Terracciano para, sulla ribattuta poi Petagna calcia alto.

72′ La Fiorentina non ha ancora ripreso il pallino del gioco da quando è tornata in campo, il Monza è invece molto più agguerrito.

69′ Ikone prova a rientrare sul suo piede partendo da destra, ma la sua conclusione finisce fuori.

67′ Cambio per il Monza: esce Caldirola, torna in campo Pablo Marì.

65′ Prova a tornare in attacco la Fiorentina con Cabral, che vuol fare tutto da solo ma poi calcia il pallone addosso a Di Gregorio.

63′ Cambi nella Fiorentina: escono Saponara e Bianco, vanno in campo Kouame e Amrabat.

62′ Esce Ranocchia per il Monza, va in campo Machim.

61′ Gol del Monza. Ciurria serve benissimo Carlos Augusto che inserisce in area e val tiro di potenza realizzando il pareggio dei brianzoli.

57′ Ammonito Igor per un fallo commesso su Carlos Augusto.

56′ Conclusione di Petagna diretta sul secondo palo, ma il pallone finisce fuori.

53′ Cross basso del Monza in area, va Igor in chiusura.

50′ Va di testa Martinez Quarta su calcio d’angolo, la sfera finisce fuori di poco.

47′ Cross di Ikone per il colpo di testa di Cabral, pallone che finisce fuori.

46′ Il secondo tempo inizia con due cambi per il Monza: escono Caprari e Colpani, vanno in campo Birindelli e Petagna.

45′ Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina è in vantaggio grazie al bellissimo gol di Cabral siglato al 18′.

45′ Sul ribaltamento di fronte arriva Duncan alla conclusione, pallone che finisce altissimo.

44′ Doppia conclusione del Monza, respinge due volte la difesa viola.

42′ Giro palla lentissimo del Monza, la Fiorentina ha tutto il tempo di ricomporsi e intervenire sui palleggiatori.

39′ Ikone scatenato con i suoi dribbling lascia gli avversari sul posto e serve a Duncan che gestisce il pallone fino alla linea di fondo.

36′ Si fa vedere in attacco il Monza sull’asse Colpani-Dani Mota, con quest’ultimo che viene chiuso da Martinez Quarta al momento del tiro.

34′ Azione prolungata della Fiorentina in area del Monza, ma nessuno va al tiro.

31′ Altra conclusione di Cabral su imbeccata di Barak, stavolta da sinistra, ma il tiro è lento e De Gregorio fa suo il pallone.

30′ Ikone ubriaca la difesa avversaria con le sue finte, poi va alla conclusione non trovando però il bersaglio.

28′ Occasione per il Monza! Colpani sbaglia davanti alla porta calciando il pallone alto.

26′ Biraghi va a cambiarsi la maglia, gliel’ha letteralmente strappata Dani Mota in una trattenuta di gioco.

23′ Ci prova Bianco con la conclusione da fuori, para De Gregorio.

21′ Fiorentina che continua a riversarsi in attacco, il Monza è schiacciato nella sua area.

18′ GOOOOL!!!! CABRAL!!!!! Lancio dalla difesa di Martinez Quarta per il centravanti viola che scappa sulla corsia destra evitando il diretto marcatore e spara il pallone sotto la traversa per l’1-0 dei viola! GOL STUPENDO!!!!

16′ Ikone cerca di nuovo il tiro, conclusione lenta sulla quale prova ad avventarsi Barak braccato dai due centrali del Monza,

13′ Che occasione per la Fiorentina con il calcio d’angolo battuto da Biraghi! Il pallone attraversa tutta l’area per ooi andare a colpire il palo interno.

12′ Saponara da fuori campo spara un siluro potentissimo che viene deviato in calcio d’angolo.

9′ Fiorentina che continua a pressare in attacco, il Monza è costretto spesso a intervenire ai limiti del fallo per fermare le azioni offensive dei viola.

6′ Tentativo di Ikone che rientra da sinistra sul destro, ma il suo tiro finisce fuori di parecchio.

3′ Subito occasione per la Fiorentina, con Dodô che riceve il pallone in area, si ferma per controllarlo ma il suo tiro viene respinto da un difensore.

1′ Dopo il doveroso minuto di silenzio per la scomparsa per la stella del calcio Pelè, inizia la partita! Forza viola!

Dopo più di cinquanta giorni dall’ultima volta, la Fiorentina torna in campo. E lo fa contro il Monza di Palladino, ospite al ‘Franchi‘ per il match delle 18:30. I Viola di Italiano vanno a caccia del primo successo del nuovo anno, per ricominciare al meglio la corsa per l’Europa.

