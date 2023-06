“Alla Fiorentina serve un portiere che domini lo spazio alle spalle della difesa alta di Italiano. Terracciano si è guadagnato la titolarità, non facile trovare di meglio. Musso non adatto al gioco viola”

Vincenzo Di Palma è stato anche il preparatore dei portieri della Fiorentina ed ha parlato a Radio Bruno per commentare l’attuale situazione tra i pali della squadra viola. Di Palma ha allenato Sebastien Frey in uno dei suoi migliori anni, il 2008-2009, in cui il francese fece un campionato stupendo con la Fiorentina. Tra le sue mani, appunto, sono passati elementi del calibro di Buffon Taffarel Bucci Galli Ferron Storari, ma non solo.

Ecco le parole del preparatore: “Terracciano inizialmente è stato un buon secondo, tra i migliori, poi si è guadagnato la maglia da titolare. Ha fatto un buon campionato alla Fiorentina. Il portiere ideale dico sempre che lo prenderei in relazione al gioco della squadra. Alla Fiorentina serve un portiere che sappia dominare lo spazio e difendere lo spazio alle spalle della difesa viola, visto che Italiano gioca con la difesa molto alta. Serve un portiere che abbia anche grande fisicità. Un portiere che secondo me ha interpretato molto bene il gioco di squadra è Provedel, oggi è alla Lazio. Quasi tutti i portieri non riescono a difendere lo spazio, si limitano alla copertura della porta”.

“La scuola italiana è ancora la migliore per allenare i portiere, sul piano tecnico. Lo straniero invece gioca ed ha personalità, questa è la differenza. L’italiano difende, lo straniero gioca. Basti vedere Onana, che ha limiti tecnici ma gioca molto bene. Il portiere deve saper difendere spazio e porta. In questo periodo i gol in fase di possesso subiti dalle squadre sono aumentati, perchè si tende alle forzature in fase di costruzione. Bisogna saper alternare al meglio impostazione dal basso e lancio lungo”.

Infine: “Se deve arrivare un portiere che dà qualcosa in più, ben venga. Se invece arriva un portiere che non sa costruire dal basso come Italiano vuole, allora no. I ruoli vanno stabiliti sempre in partenza, tra titolare e secondo. Musso non lo vedo molto bene col gioco di Italiano. Audero l’ho visto con Donnarumma a 15 anni ed avevo preferito lui al portiere del Psg. Ultimamente però non è stato lo stesso, quest’anno non ha fatto molto bene. Però è un giocatore di qualità”.