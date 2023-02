Alla Juventus basta un gol per superare la Lazio e raggiungere la semifinale di Coppa Italia

Con il finale di Juventus-Lazio si è concluso il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete di Gleison Bremer su un crosso di Kostic dove Maximiano ha sbagliato l’uscita.

Nonostante il ritorno di Immobile dal 1′, la squadra di Sarri non è riuscita a pareggiare i conti, non riuscendo ad impensierire veramente i padroni di casa. Con questo risultato, la Juventus raggiunge la semifinale, dove affronterà l’Inter in gara doppia. La vincente sfiderà la formazione che passerà l’altra parte del tabellone tra Fiorentina e Cremonese.