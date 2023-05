Alla ricerca dei 55 milioni: La barca mantiene la stessa rotta. Basterà per evitare un ridimensionamento o lo stop?

Alla ricerca dei famosi 55 milioni di euro (che sarebbero diventati 71). Dopo il niet arrivato dall’Europa e dopo aver sentito anche le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il Comune di Firenze non ha abbandonato il progetto di rifacimento del Franchi. Anche perché comunque arriveranno 130 milioni di euro e altri 8,5 milioni sono già stati spesi tra gara internazionale, prime aggiudicazioni, annessi e connessi.

Il fuoco di fila continua ad essere di quelli importanti, basti pensare a quanto detto nelle ultime ore dai vari Gasparri, Salvini, e anche l’ex ‘amico’ Renzi, ma il sindaco Nardella sta provando a reperire questi fondi che servirebbero per completare il progetto per intero e non presentarlo ‘monco’ agli occhi dei cittadini.

Per il momento la barca mantiene la stessa rotta, qualche via da percorrere c’è ancora attraverso il governo fino ad arrivare al credito sportivo. Basterà per evitare un ridimensionamento o addirittura lo stop?