All’andata il mancato rosso e oggi l’assenza: alla fine Dimarco perde ‘di vista’ la Fiorentina

Un episodio piuttosto clamoroso quello che riguardò Federico Dimarco nella gara d’andata, con l’intervento a gamba tesa tra la tibia e il ginocchio di Bonaventura, sanzionato col rigore da Valeri solo grazie al Var. Senza che però l’arbitro si ricordasse di tirare fuori anche un sacrosanto cartellino rosso. Una sanzione che avrebbe cambiato la partita, poi vinta in modo rocambolesco dai nerazzurri per 4-3 all’ultimo minuto. L’esterno mancino non saltò quindi la parte rimanente della gara mentre salterà tutti i 90 minuti di oggi, per un problema fisico: al suo posto dovrebbe esserci il tedesco Gosens.