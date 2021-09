Allegri, che stoccata a Chiesa: “Deve acquisire consapevolezza che siamo alla Juventus”

Dopo aver vissuto un Europeo da protagonista, l’ex attaccante della Fiorentina, ora alla Juventus, Federico Chiesa, non sta passando un momento di certo memorabile.

Allegri ha deciso di schierarlo titolare solamente una volta, contro l’Empoli e gli ha riservato una bella stoccata dopo il match contro il Milan: “È entrato in un momento difficile della partita – ha detto il tecnico bianconero – e avevo bisogno di lui per portare la palla nella metà campo opposta. Deve crescere e acquisire la consapevolezza che siamo alla Juventus“.

Intanto la Juve stenta e ha portato a casa solamente due punti in quattro partite, sette in meno della Fiorentina, così, tanto per dire.