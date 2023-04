Allegri: “Juventus-Inter una finale anticipata di Coppa Italia? No a facili entusiasmi. Contro la Fiorentina ai nerazzurri è mancato solo il gol”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, intervenendo anche sull’ultima partita che i nerazzurri hanno giocato contro la Fiorentina in Serie A: “L’Inter è una grande squadra che sta attraversando un brutto periodo. Ho visto la partita contro la Fiorentina e per me hanno fatto un ottimo match, nel quale è mancato solo il gol. Beccarli in questo momento non è buono per noi visto che avranno voglia di rivalsa.

Speriamo di arrivare in finale, faremo il possibile. Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati, positivi e negativi. Ora la Juve è così e l’Inter è in un’altra posizione. Due partite e cambia l’opinione pubblica. Il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in maniera straordinaria. L’equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e chi va in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale”.