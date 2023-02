Allegri: “La Fiorentina corre e pressa, serve una prestazione migliore dell’ultima per vincere. Chiesa e Vlahovic insieme? Vediamo…”

Appuntamento in conferenza stampa per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri in vista del match con la Fiorentina:

“Le ultime prestazioni sono state importanti, domani una partita differente e sempre complicata. La Fiorentina è una squadra che corre e che pressa, ci vorrà pazienza e ordine. In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato cioè raggiungere chi è davanti a noi. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita. Domani ci vuole una prestazione migliore per battere la Fiorentina. Il tridente? Non lo so, stamattina abbiamo fatto allenamento, domani mattina deciderò chi far giocare. Partita lunga, poi ne abbiamo un’altra. Possono giocare insieme, domani non so se sarà la giornata giusta. Deciderò domattina”.