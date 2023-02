Allegri: “La Fiorentina è una squadra che aggredisce, è un’avversaria scomoda da affrontare”

La Fiorentina domenica prossima farà visita alla Juventus. Una squadra, quella bianconera, che viene dalla vittoria ottenuta sul campo della Salernitana.

E dopo il successo ottenuto all’Arechi, l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha anche parlato del prossimo impegno coi viola: “Serve giocare le partite in maniera attenta, la Fiorentina aggredisce, è una squadra tecnica ed è scomoda da affrontare. Noi abbiamo fatto un passo in avanti per ritornare nella parte sinistra della classifica e in più non avevamo mai fatto tre gol. Avremo tanti impegni d’ora in avanti, l’importante è che i calciatori rientrino in forma”.