Allegri: “Non so se il campionato è regolare, di sicuro ci sono stati dei condizionamenti…”

Interpellato in sala stampa sulla regolarità del campionato, il tecnico della Juventus Max Allegri, ha risposto così:

“Non so se è regolare o no. So solo che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo che ci sono stati tolti i 15 punti, è normale che ci siano stati dei condizionamenti ma non devono essere un alibi. Quello che è successo è successo, ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere, nel migliore dei modi fino al 4 giugno”.