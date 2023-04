Allegri perde la testa contro Marotta nel post partita di Inter-Juventus: “Siete delle me**e, tanto arrivate sesti”

Non è stato un post partita tranquillo quello che ha vissuto Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus, partita di Coppa Italia che ha portato i nerazzurri in finale e i bianconeri fuori dalla competizione. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore juventino si sarebbe scagliato nel sottopassaggio prima dell’arrivo negli spogliatoi contro il dirigente dell’Inter Baccin e poi contro Marotta: “Siete delle merde, ma tanto arrivate sesti”.

La rabbia del livornese sarebbe poi continuata negli spogliatoi, dove ai suoi giocatori avrebbe detto: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.