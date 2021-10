Allegri perde un difensore in vista di Juventus-Fiorentina. Il quadro dell’infortunio e i tempi di recupero

La Juventus, oltre a perdere punti importanti nella rincorsa alle prime posizioni, perde anche pezzi in vista della gara dello Stadium tra Allegri e la Fiorentina in programma sabato 6 novembre alle 18. Ieri contro il Sassuolo, dopo un quarto d’ora De Sciglio è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime, lasciando il posto ad Alex Sandro. Per il terzino si temeva una distorsione del ginocchio, invece gli esami medici hanno evidenziato “una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore ex Milan verrà nuovamente valutato tra circa 10 giorni. Dieci giorni significa out con Verona, Zenit in Champions League e soprattutto Fiorentina, col rientro fissato per dopo la sosta.