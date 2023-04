Allegri risponde all’ex viola Sousa e polemizza: “Mi ha mancato di rispetto. Talmente bravo da gestire due squadre, anche la mia”

L’allenatore della Salernitana ed ex Fiorentina Paulo Sousa aveva espresso una sua opinione sulla sfida tra Juventus e Sporting Lisbona di Europa League (che lui vive da doppio ex), puntando sulla squadra portoghese e affermando che i biancoverdi non avrebbero potuto temere la Juve. Non si è fatta attendere la risposta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

“Ho rispetto per l’opinione di tutti e ascolto, però non riuscirei assolutamente a dare consigli agli altri; già faccio fatica a vedere la mia squadra… Sicuramente Sousa non è stato carino, anzi, è una mancanza di rispetto. Evidentemente ci sono allenatori così bravi da saper gestire due squadre“.