Allegri ritrova la vittoria ma perde un titolare per la Fiorentina?

Brutta notizia per Massimiliano Allegri, nonostante il doppio vantaggio all’intervallo a spese della Salernitana. Al 41’ Fabio Miretti, che si era conquistato il rigore dell’1-o poi trasformato da Vlahovic, è crollato a terra dopo un contrasto con Lassana Coulibaly, assolutamente fortuito ma le cui conseguenze sono sembrate serie.

Miretti è infatti uscito in barella tenendosi le mani sulla faccia per il dolore, sostituito da Fagioli. La primissima diagnosi parla di una forte distorsione alla caviglia destra, la cui entità andrà valutata meglio nella giornata di oggi. Anche Allegri nel post gara ha affermato che Miretti non riusciva a poggiare la caviglia a terra. La sua presenza per la gara contro la Fiorentina è quindi fortemente in dubbio.