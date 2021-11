“Allegri sta aspettando Vlahovic alla Juventus”

L’inviato e giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, ha parlato anche degli obiettivi di mercato della Juventus all’emittente satellitare. Queste le sue parole: “Allegri sta aspettando Vlahovic, un ottimo centravanti. Morata è un buon centravanti, ma manca un uomo forte in quel reparto”.

La volontà dell’allenatore toscano dei bianconeri dunque sarebbe quella di avere con sé il serbo della Fiorentina per rinforzare un reparto offensivo che ha dato qualche problema di troppo alla Juventus in questo inizio di stagione. Allegri nel post partita di Juventus-Fiorentina si è trattenuto insieme a Pradè in una lunga conversazione. Vlahovic il tema dell’incontro improvvisato?