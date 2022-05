Allegri su Vlahovic: “Sono molto contento di quello che sta facendo. Non mi aspettavo riuscisse a entrare così bene nella Juventus”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in vista della sfida contro il Genoa in programma domani alle 21.00, spendendo anche alcune parole per l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Sono molto contento di quello che sta facendo e non mi aspettavo riuscisse a entrare così bene nella Juventus, ha fatto tanto. Arrivando a campionato in corso doveva conoscere i compagni, mettersi a disposizione. Per lui, come per tanti, si può solo migliorare. Domani è probabile che giochi”.