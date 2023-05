Allegri: “Vlahovic si è scontrato con una nuova realtà. Alla Fiorentina andava tutto bene, non aveva mai toppato”

A DAZN nel post partita di Juventus-Lecce, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha commentato così la stagione di Dusan Vlahovic, ex attaccante viola che ha faticato non poco a trovare la via del gol quest’anno:

“Ha fatto un gol straordinario. Ha finito la partita in crescendo, a campo aperto nel duello corpo a corpo e sono contento per lui. Purtroppo si è scontrato con una realtà con cui non si era mai scontrato. Alla Fiorentina tutto andava bene, non aveva toppato, ma questo fa parte della carriera di tutti. Doveva rimanere sereno, spero per lui sia un punto di ripartenza”