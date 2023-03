Allenamento congiunto contro una formazione dilettantistica per la Fiorentina: i dettagli

Questo sabato la Fiorentina scenderà sul campo del Franchi per un test amichevole in questa sosta per le nazionali. A Firenze arriverà il Seravezza Pozzi Calcio, formazione toscana che milita in Serie D. La partitella sarà aperta a tutti coloro che vorranno vedere un po’ di viola anche in questo triste weekend senza Serie A.

Il calcio d’inizio è in programma per le ore 11:00 allo stadio Artemio Franchi e come annunciato dalla società viola l’incontro si svolgerà a porte aperte. Un bel modo per stare vicino alla squadra anche in un momento in cui il campionato e la stagione si sono presi una piccola pausa.