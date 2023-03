Allenamento differenziato per Biraghi: possibile emergenza sulla fascia sinistra

La Fiorentina è tornata in campo dopo la bella vittoria contro Milan questo pomeriggio al Centro Sportivo Davide Astori. Tra le novità, come appreso da Fiorentinanews.com, l’allenamento a parte di capitan Biraghi, uscito anzitempo nel match contro i rossoneri sostituito da Ranieri. Per il numero 3 viola solo la parte di riscaldamento insieme ai compagni, per poi svolgere la seconda parte da solo.

Da capire se il terzino sinistro riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di giovedì contro il Sivasspor, quando sarà assente anche Terzic per l’infortunio muscolare subito. In caso di doppia assenza sulla sinistra, con tutta probabilità toccherà a Ranieri scendere in campo come terzino sinistro.