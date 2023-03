Alta tensione tra tifosi? Due mete a rischio per spostare la Fiorentina

Dove giocherà la Fiorentina dal 2024 al 2026? Questo è indubbiamente il tema principale di questi ultimi giorni. La Nazione analizza la situazione, evidenziando il fatto che due mete chiacchierate in particolare si possono rivelare insidie per quanto riguarda la tifoseria.

In Toscana, i rapporti con i tifosi dell’Empoli, per quanto non sia una rivalità ai livelli di Pisa o Siena, non sono buonissimi e sono peggiorati negli ultimi anni. Andare al Castellani non è certo l’opzione più comoda, anche se lo è dal punto di vista geografico.

Anche fuori dalla regione, tuttavia, ci sarebbe più di qualche problema in uno stadio come il Picco di La Spezia. Un pubblico caldo e, soprattutto, in conflitto con l’attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Questo ha scatenato ulteriore astio nei confronti della tifoseria viola.