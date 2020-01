Altra esclusione per Cutrone: cessione in vista?

Dopo le tre giornate nella settimana tra Natale e Capodanno la Premier League ha osservato un fine settimana di stop per lasciare spazio alla FA Cup. Alle 18.30 il Wolverhampton di Patrick Cutrone affronta il Manchester United nel primo turno della coppa nazionale inglese. Il tecnico dei Wolves Nuno Espirito Santo non ha minimamente considerato il giovane attaccante ex Milan, non portandolo neanche in panchina. Il futuro di Cutrone, dopo solo 6 mesi dal suo approdo in Premier, sembra essere già lontano dall’Inghilterra. Probabilmente l’esclusione di oggi potrebbe davvero aprire una trattativa, quella con la Fiorentina, che sembra andare avanti già da qualche settimana. Chissà se già la prossima settimana non possano arrivare novità.