Altra netta vittoria per la Fiorentina al Torneo di Viareggio. Presta è implacabile, gloria anche per Sene: viola a punteggio pieno

Arriva un’altra netta vittoria per la Fiorentina di mister Papalato al Torneo di Viareggio. I giovani viola hanno sconfitto per 4-0 il Seravezza Pozzi sul campo sintetico di Porcari. I viola si portano così a sei punti dopo due partite, in testa al girone a pari punti col Monterosi, anche se avanti per la differenza reti, in attesa del decisivo confronto di sabato prossimo. Nell’altra sfida, il Monterosi ha battuto infatti nettamente per 3-0 l’Fa New York salendo a quota sei.

Dopo una grande chance fallita da Sene ed una doppia traversa, prima di Presta e poi dello stesso Sene nel corso della stessa azione, la Fiorentina sblocca il risultato. Va in gol Harder, direttamente su calcio di punizione. La battuta dalla distanza del centrocampista gigliato pare innocua ma rimbalza e beffa il portiere Myrtaj al 20’. La Fiorentina raddoppia al 33’ grazie a Presta, che realizza così il quarto gol in due partite. Il numero 19 viola approfitta di un errore di Maffei e si invola indisturbato verso la porta del Seravezza, segnando il 2-0 con un preciso diagonale.

Nella ripresa la Fiorentina trova il tris al 53’ ma il brasiliano Da Silva, in prestito dalla formazione di Eccellenza del Borgaro Nobis, è in fuorigioco. Al 61’ però la terza rete viola arriva: fa doppietta Presta che sale perciò quota cinque reti in due gare. Azione personale dell’attaccante della Fiorentina che penetra in area e scaglia in rete col destro. Al 70’ Sene fallisce una grande occasione davanti a Myrtaj su un bell’assist di Harder: controllo e tiro altissimo del senegalese. Sene però trova finalmente il gol al 77’. Assist del neo entrato Padilla Mendoza che apre bene per l’attaccante viola che segna sfruttando un’uscita maldestra del portiere: è poker viola. La Fiorentina passa così il turno con due vittorie su due, accedendo agli Ottavi di Finale della competizione.

Ecco la classifica del girone B:

Fiorentina 6

Monterosi 6

Seravezza Pozzi 0

Fa New York 0

Questo il tabellino della Fiorentina

FIORENTINA: Tognetti; Maggini, Baroncelli (73’ Sadotti), Elia, Spaggiari (73’ Pitti); Gudelevicius (83′ Fortini), Harder (73’ Renda); Da Silva (62’ Deli), Presta (73′ Chiesa), Scuderi (62′ Padilla); Senè All: Papalato

Fiorentina- Seravezza Pozzi 4-0 : Harder 20’, Presta 33’,61’, 77′ Sene