Altra partita, altro provvedimento diverso: Sampdoria-Verona si giocherà domani sera a porte chiuse

Si è da poco concluso il vertice svoltosi in Prefettura a Genova con il governatore Toti, il sindaco Bucci e il rettore Paolo Comanducci. La regione Liguria ha deciso che Sampdoria-Verona, in programma domani sera a Marassi, si disputerà regolarmente, ma a porte chiuse. Ovvero, la stessa decisione che era stata presa per le cinque partite di ieri e oggi, che invece come sappiamo sono state poi completamente rinviate. Ancora una volta, dunque, poca chiarezza e modalità di intervento molto diverse tra loro.