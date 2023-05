Altra stangata in arrivo per la Reggina dei viola Pierozzi e Gori? Il club calabrese nel mirino della Procura federale

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la Procura Federale avrebbe chiesto quattro punti di penalizzazione per la Reggina in merito al nuovo deferimento al Tribunale Nazionale Federale per i mancati pagamenti di alcuni stipendi e dei contributi. Nel club amaranto militano in prestito i due giocatori della Fiorentina Niccolò Pierozzi e Gabriele Gori.

Una richiesta inferiore alle attese visto che si pensava che la procura potesse chiedere fino a sette punti di penalizzazione da aggiungere ai tre precedenti. In giornata dovrebbe comunque arrivare la decisione del TFN in merito. Ricordiamo che la squadra calabrese è già stata penalizzata di 3 punti per stipendi non pagati e mancato rispetto delle scadenze IRPEF.