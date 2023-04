Altra vittoria contro l’Inter: la Fiorentina Femminile trova il primo successo della Poule Scudetto. Decisivo un gran gol di Mijatovic

La Fiorentina batte l’Inter… ancora una volta. Bella vittoria per la Femminile, molto importante in chiave Poule Scudetto: le ragazze di Patrizia Panico battono l’Inter per 1-0. Arriva, dunque, il primo successo della poule, dopo la rovinosa sconfitta contro la Roma e il pari in rimonta con il Milan.

Primo tempo piuttosto equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra; Inter padrona del campo, ma Viola comunque presente con crescente pericolosità sulle ripartenze. A inizio ripresa Karchouni colpisce una traversa e porta a un passo dal vantaggio le nerazzurre, che però poi si spengono e si lasciano andare a qualche disattenzione. La Fiorentina sfrutta la situazione e va in vantaggio all’ora di gioco con Milica Mijatovic: bellissima finta e conclusione bassa sul secondo palo per il definitivo 1-0. Nel finale le gigliate resistono nonostante qualche occasione cruciale per l’Inter.

La Fiorentina porta a casa punti pesantissimi: staccate proprio le nerazzurre (che però hanno una partita in meno), le viola vanno a quota 38 punti, al terzo posto della propria poule.